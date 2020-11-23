Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde son durum ne? Canlı yayında açıklandı!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde A Spor muhabiri Emre Kaplan Türk Telekom Arena'dan yaptığı bağlantı ile Galatasaray'da son durumu aktardı. İşte detaylar...

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