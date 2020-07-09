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Galatasaray'da ilk hedef Mert Günok

Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle yeni sezon için kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray, 2009-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve şu an Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan Mert Günok'u gündemine aldı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
09.07.2020
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