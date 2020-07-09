09 Temmuz 2020, Perşembe
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Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri!
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Yabancı Kuralı konusunda bu ülkede fikri sorulmayacak bir adam varsa o da Fatih Terim'dir." ifadelerini kullanırken, "Fatih Terim bütün Türkleri ya Galatasaray'dan gönderdi ya da kenarda oturttu." dedi.
09.07.2020
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