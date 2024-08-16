Konyaspor Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya şok eleştiri! "Yarım oynuyor"
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi ve ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen ilk yarıyı değerlendirdi ve yeni transfer Gabriel Sara hakkında "Galatasaray'ın pahalı bir transferiyse takıma adapte olması lazım. İyi bir ayağı var ve daha fazla rol üstlenmesi gerekiyor. Şu anda yarım oynuyor." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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