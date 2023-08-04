Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde Ljubljana maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşananları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. GS SPOR HABERLERİ
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