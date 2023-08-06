"Galatasaray için büyük tehlike var!"
Son dakika Galatasaray spor haberi: Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray için A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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