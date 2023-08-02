Kerem Demirbay, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Kerem Demirbay, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK!

Kerem Demirbay, yerli statüsünde olacak. Yıldız futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak.