Galatasaray, Fenerbahçe derbilerinde zorlanıyor
Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Galatasaray, son 9 maçta Fenerbahçe derbilerinde 6 puan çıkarabildi. Sarı-Kırmızılı ekibin son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 21 puan oldu.
Galatasaray, son 9 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını da aşmakta zorlandı. Sarı-Kırmızılı ekip, söz konusu 9 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. Fenerbahçe'ye bu 9 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.
Galatasaray, geçen sezonki karşılaşmalarda ise galibiyete yaklaşmasına rağmen rakibinin dengeyi sağlamasına engel olamadı.
Süper Lig'in ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 öne geçen Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray, Onyekuru ile skor üstünlüğünü yakalasa da mücadele 1-1 tamamlandı.
- K. B. Anadoluspor 0-1 Gazişehir Gaziantep
- Gençlerbirliği 1-0 Osmaniyespor
- K. B. Anadoluspor 0-1 Gazişehir Gaziantep
- Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman'a inancımız tam
- K. B. Anadoluspor 0-1 Gazişehir Gaziantep
- K.B. Anadoluspor 0-3 Gazişehir Gaziantep
- Gençlerbirliği 1-0 Osmaniyespor
- K.B. Anadoluspor 0-2 Gazişehir Gaziantep
- "Millet bahçelerinin geleneksel sporlara hizmet etmesi için çalışıyoruz"
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"