Galatasaray, Fenerbahçe derbilerinde zorlanıyor

Galatasaray, son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı istediği sonuçları alamadı. Sarı-Kırmızılılar, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında mağlup etme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Galatasaray, son 9 maçta Fenerbahçe derbilerinde 6 puan çıkarabildi. Sarı-Kırmızılı ekibin son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 21 puan oldu.

Galatasaray, son 9 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını da aşmakta zorlandı. Sarı-Kırmızılı ekip, söz konusu 9 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. Fenerbahçe'ye bu 9 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

Galatasaray, geçen sezonki karşılaşmalarda ise galibiyete yaklaşmasına rağmen rakibinin dengeyi sağlamasına engel olamadı.

Süper Lig'in ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 öne geçen Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray, Onyekuru ile skor üstünlüğünü yakalasa da mücadele 1-1 tamamlandı.



