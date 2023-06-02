Galatasaray'da gözler Fenerbahçe maçında!
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da gözler artık Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılarda yaşanan gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. İşte o sözler...
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