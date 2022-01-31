Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis transferini yorumladı! İlk geldiği sezon gibi olur mu?
Özgür Sancar, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın "Bafétimbi Gomis hamlesini yorumladı. Sancar, "Gomis transferi Domènec Torrent'in ihtiyaçlarına yanıt verecektir. Sade gol vuruşları olan bir oyuncu. Kararlılık konusunda problem yaşamaz. İlk geldiği sezon gibi olmaması da gayet normal" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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