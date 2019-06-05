05 Haziran 2019, Çarşamba

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Galatasaray bombaları patlatıyor! 4 imza birden

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak iki kupayı müzesine götüren Galatasaray, hız kesmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Aslan, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar tam 4 isme birden imza attırmayı planlıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 10:22
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Galatasaray bombaları patlatıyor! 4 imza birden

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! 4 imza birden

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da boy göstereceği Avrupa arenasında başarı elde etmek istiyor.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! 4 imza birden

Transfer çalışmalarını bu amaçla sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda sürdürüyor.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! 4 imza birden

İç transferde de hareketli günler geçiren ve kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmaları neredeyse kesinleşti.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! 4 imza birden

Kiralık sözleşmeleri sona eren Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'nun takıma geri dönmeleri beklenmiyor.

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