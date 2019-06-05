05 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray bombaları patlatıyor! 4 imza birden
Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak iki kupayı müzesine götüren Galatasaray, hız kesmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Aslan, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar tam 4 isme birden imza attırmayı planlıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.06.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 10:22
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