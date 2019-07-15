15 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da Fernandes harekatı
Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'i gündemine aldı.
15.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Transferin hızlı takımı Fenerbahçe Beko
- Sıradaki hedef Ndiaye
- Garry Rodrigues: "Amacım şampiyon olmak"
- Fenerbahçe aşkı engel tanımadı
- Fenerbahçe aşkı engel tanımadı
- Sırp basketbolcu Kuzmic komaya girdi
- Beşiktaş Vitor Hugo'yla anlaştı
- Garry Rodrigues: "Amacım şampiyon olmak"
- Fenerbahçe'den Rodrigues paylaşımı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"