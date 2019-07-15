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Galatasaray'da Fernandes harekatı

Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, eski Beşiktaşlı futbolcu ​Manuel Fernandes'i gündemine aldı.
15.07.2019

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