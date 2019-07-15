15 Temmuz 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının​ İstanbul etabını sabah yaptığı antrenmanla noktaladı. Sarı-kırmızılılar, iki gün izin yaptıktan sonra 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.
15.07.2019

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