15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Emre Mor'dan açıklama
Galatasaray'ın transfer listesindeki Emre Mor, menajerlik şirketiyle yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle sosyal medyadan açıklamada bulundu.
15.07.2019
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