Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin ardından Necati Ateş konuştu! "Golde net faul var"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından sarı kırmızılı takımda Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş açıklamalarda bulundu. Ateş, "Mesut Özil'in attığı golden önce Kerem Aktürkoğlu'na net faul var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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