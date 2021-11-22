GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in tercihleri eleştirildi! "O isimle başlaması hataydı"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Hafta başından bu yana forvete kimi koyacağı merak edilen Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu ile başlaması, eleştirilerin odağı oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Terim'in tercihini değerlendirdi. Özcan, "Hakemden önce Fatih Terim'in tercihleri bu sonucu getirdi. Halil ile başlaması bir hataydı. Halil 70 dakika sahada kaldı.bu süre boyunca pozisyona giremedi ama Diagne 20 dakikada gol attı ve VAR'dan döndü ayrıca 1 net pozisyonu var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL