18 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da Feghouli fırtınası
Süper Lig'in ilk yarısında Fatih Terim'in gözüne giremeyen Sofiane Feghouli, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı ve Galatasaray'da kendisini yeniden kanıtladı.
18.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Erman Toroğlu: "Suat Arslanboğa değil Timsahboğan"
- Erman Toroğlu: "Suat Arslanboğa değil Timsahboğan"
- Şenol Güneş: “FIFA sıralamasında Milli Takım’ın ilk 10’da olmasını istiyorum”
- Aybaba: “Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı Galatasaray’a verdi”
- Erman Toroğlu: Galatasaray'da takım oyunu yok
- Yanal'ın Fenerbahçe'si evinde başka
- Şenol Güneş: "Bu dönem için hiç para almayacağım"
- Şenol Güneş'ten Arda Turan açıklaması
- Erman Toroğlu: Galatasaray'da takım oyunu yok
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!