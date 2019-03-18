3 büyüklerin şehit futbolcuları

Çanakkale savaşında erkek, kadın, yaşlı, çocuk demeden mücadele edildi. Kahramanlığın destanlaştığı savaşta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol kulüpleri de çok sayıda şehit verdi. işte o kahramanlar...