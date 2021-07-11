Galatasaray'da Fatih Terim'in sözlerini yorumladı! "Yeni yönetime destek mesajı verdi"

Galatasaray hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı ve mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından "Olağanüstü çabalarla çalışan başkan ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissediyorum. Ama paniğe hiç gerek yok." açıklaması yapmıştı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, deneyimli teknik adamın bu sözlerini değerlendirdi ve "Yeni yönetime destek mesajı verdi" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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