11 Temmuz 2021, Pazar
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Galatasaraylı isme flaş eleştiri! "Henüz hazır değil"
21 Temmuz'da PSV ile Şampiyonlar Ligi öne eleme turunda karşılaşacak Galatasaray, 2. hazırlık maçında Kasımpaşa'yı ağırladı ve rakibini 4-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Akcan, "Galatasaray'ın beklediği bir sürü transfer var. O transferler gerçekleşmeden oyun anlayışı bu şekilde devam edecek ama onların gelişiyle taktiksel yönden ilerleyeceklerdir. Geride Luyindama ve Ozornwafor uyumsuzluğu göze battı. Marcao'nun gelişiyle başka bir seviyede oynayacaklar. Alpaslan ve Işık ikinci yarı oynadılar ama Alpaslan'ın henüz hazır olmadığını söyleyebiliriz." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
11.07.2021
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