11 Temmuz 2021, Pazar
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Flaş Fatih Terim yorumu! "Yıldız isimler yerine..."
Galatasaray sezonun 2. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve 6 golün çıktığı mücadeleyi 4-2 kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer stratejisini değerlendiren A Spor yorumcusu Ergin Aslan, "Hoca bu sene yıldız isimler yerine, oyuncuların futbol ve başarı açlığından faydalanacaktır" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
11.07.2021
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