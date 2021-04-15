15 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray haberi: Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Mustafa Cengiz başkanlığı bırakmalı"
A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'da yaşananları değerlendirdi. Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz hakkında konuşan Uluç, "Başkanlığı bırakmalı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
15.04.2021
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