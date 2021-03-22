Galatasaray'da Fatih Terim tercihleriyle tepki çekmişti! "Kimseye garanti vermez"

Galatasaray son 4 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Sarı-kırmızılı takımda birçok isim performansıyla eleştirilirken, teknik direktör Fatih Terim de tercihleriyle eleştirilerden nasibini aldı. Usta isimler de, deneyimli teknik adamı bu sözlerle değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Rizespor mağlubiyeti sonrası moraller bozulmuştu.

A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Ahmet Akcan, sarı kırmızılıların gündemine dair konuşurken, Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı bir diyalog yaşandı.

Haldun Domaç, "Gedson Fernandes'e oynama garantisi mi verildi?" ifadelerini kullanırken Ahmet Akcan'dan flaş bir yanıt geldi.

"TERİM GARANTİ VERMEZ"

Akcan: "Fatih Terim kimseye oynama garantisi vermez." cevabını verdi.