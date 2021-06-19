19 Haziran 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Faruk Süren ve Ali Dürüst A Spor'a açıklamalarda bulundu!
Galatasaray'da olağan seçimli genel kongresi sona erdi ve sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas oldu. Seçimin sona ermesinin ardından efsane başkan Faruk Süren ve Ali Dürüst, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
19.06.2021
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