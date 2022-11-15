Galatasaray'da Dünya Kupası arası nasıl olacak?
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Galatasaraylı taraftarların morali bozuldu. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirdi. Dindar, "Okan Buruk'un bu ara bizim için kötü oldu açıklamasında katılmıyorum onun gibi düşünmüyorum." dedi. (GS SPOR HABERLERİ)
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