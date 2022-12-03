Galatasaray'da Dünya Kupası arası nasıl geçti?
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Galatasaray iznin ardından çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un oyunculara bireysel görevler verdi. İşte son detaylar... |GS SPOR HABERLERİ
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