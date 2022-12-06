GALATASARAY HABERİ: Canlı yayında açıkladı! Fernando Muslera'nın cezası lige yansıyacak mı?
A Spor yorumcusu Yusuf Kenan Çalık, Fernando Muslera ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalık, "Uruguay'da dört oyuncunun farklı maddelerden sevk edildikleri belirtiliyor. Cezanın lige yansıması için Muslera'nın futboldan men cezası alması gerekiyor. Açıkçası ben bunu beklemiyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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