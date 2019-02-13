13 Şubat 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da Benfica maçı öncesi son gelilşmeler

Galatasaray yarın Türk Telekom Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı ekipte son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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