13 Şubat 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Benfica maçı öncesi son gelilşmeler
Galatasaray yarın Türk Telekom Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı ekipte son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
13.02.2019
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