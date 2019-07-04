04 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'da ayrılık
Galatasaray, U21 takımı oyuncularından 18 yaşındaki Recep Gül'ün Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.
04.07.2019
Galatasaray, sözleşmesi iki yıl uzatılan genç futbolcu Recep Gül'ü Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı.
Yapılan anlaşmaya göre; 2019-2020 sezonu sonunda Westerlo'nun, 80.000 euro transfer bedeli karşılığında 18 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.
Recep Gül'ün bir sonraki transferinden oluşacak karın yüzde 35'nin Galatasaray'a ödeneceği belirtildi.
Genç orta saha oyuncusunun 2019-2020 sezonu ücretinin ise Westerlo kulübü tarafından ödeneceği aktarıldı.
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