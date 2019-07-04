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Galatasaray'dan yeni sezon klibi | Video haber

Galatasaray, sosyal medya hesabından 'Stranger Things' temalı özel yeni sezon klibi paylaştı.
04.07.2019

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