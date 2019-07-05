05 Temmuz 2019, Cuma
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İtalyan ekibi Genoa, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı
Serie A kulübü Genoa, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda bir süredir transfer etmek için uğraş verdiği 25 yaşındaki hücum oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu. İtalyan ekibinden yapılan yazılı açıklamada Türk asıllı Alman futbolcuyla "uzun süreli" bir sözleşme imzalandığı belirtildi ancak kontrat detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Genoa, geçtiğimiz yaz da en son sarı kırmızılı ekipte forma giyen Koray Günter'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamıştı.
05.07.2019
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