Emre Akbaba'ya yeni sözleşme

Galatasaray, uzun süreli sakatlıktan hızlı bir dönüş yapan Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Emre Akbaba yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından müthiş bir geri dönüşe imza attı ve çıktığı 3 maçta 3 kez fileleri sarstı.

Sarı kırmızılı yönetim sezon sonu sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcunun kontratını uzatmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'da yıllık 1 milyon 750 bin euro garanti para karşılığında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile aynı ücret üzerinden sözleşme yenilenmesi planlanıyor.

Eğer yönetim, maaş yükündeki fazlalıklardan ara transferi sona erene kurtulabilirse, yeni sözleşme kısa süre içinde imzalanacak. Aksi takdirde ön protokol yapılacak ve imzalar yeni bütçenin oluşturulacağı yaz transfer döneminde atılacak.