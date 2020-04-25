Galatasaray'a Sivasspor'dan üç oyuncu birden

Galatasaray, sezon sonunda Sivasspor'dan üç transfer birden yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da listeye aldı.

ABONE OL