Galatasaray'da kiralıklara kapı kapalı

Galatasaray yönetimi, kiralık olarak gönderilen 4 yabancı oyuncunun takıma geri dönmesi konusunda kararını verdi. Yabancı kontenjanı dolu olan ve corona virüsü salgını sonrası maliyetleri düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, başka takımlara kiralanan Diagne, Maicon, Babel ve Ozornwafor'u yeniden kadroda düşünmüyor.

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