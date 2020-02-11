Galatasaray'a kayyum atanması davasında karar açıklandı

Galatasaray Yönetimi'nin beklediği karar verildi. Son dakika haberine göre; Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Karara ilişkin ayrıntıları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar canlı yayında aktardı. Peki Galatasaray seçime gidecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

Galatasaray'da 'Kayyum davası' için karar çıktı. Buna göre sarı kırmızılı yönetime stres dolu günler yaşatan dava, olumlu souçlandı. İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedildi.

GALATASARAY'A 'KAYYUM' ATANACAK MI?

Galatasaray'da Kayyum atanmasına ilişkin görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.

GALATASARAY SEÇİME GİDECEK Mİ?

21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecek.