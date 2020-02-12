Adem 'Büyük' oynuyor
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyette iki gole imza atan Adem Büyük, Falcao ve Andone'nin sakatlık yaşadığı süreçlerde 'nöbetçi golcü' olarak üzerine düşeni yaptı.
32 yaşındaki futbolcunun golleriyle Galatasaray hem 12 puan kazandı hem de kasasını doldurdu. Adem Büyük, sezon başında transferi tepki toplasa da performansı ile herkesin takdirini kazandı.
Sarı kırmızılı takıma mütevazı bir rakam karşılığında imza atan tecrübeli oyuncu Galatasaray'a, kendisi için harcadığı paranın tam 5 katını kazandırdı. 3.5 milyon tl garanti para alan adem'in ligde attığı maçlarda gelen galibiyetlerle sarı kırmızılı kulüp 16.8 milyon tl kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 biten Brugge maçında da fileleri havalandıran yıldız oyuncu, gelen 900 bin euro'da da aslan payına sahip oldu. Adem Büyük bu sezon 25 resmi maçta toplam 7 gol attı.
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