Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Galatasaray Ljubljana maçı İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 3-0 kazanmış ve büyük bir avantaj elde etmişti. Cimbom, ülke puanı açısından bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Mücadele öncesi son detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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