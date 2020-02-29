29 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray zorlu bir periyoda giriyor

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray zorlu bir periyoda giriyor... Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında oynayacağı kritik maçları en az hasarla geçmeyi hedefliyor.
29.02.2020

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk havasına giren Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor...

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fatih Terim'in ekibi Gençlerbirliği ile başlayıp Trabzonspor'la bitecek zorlu bir periyoda giriyor.

Lider Başakşehir ile arasında 1 puan fark bulunan sarı kırmızılılar bu dönemde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşacak. ayrıca Galatasaray 25. haftada Sivasspor'a konuk olacak.

Gaziantep ve Başakşehir de bu dönemde Galatasaray'dan puan almaya çalışacak diğer rakipler...

Fatih Terim'in öğrencileri Gençlerbirliği maçından kayıpsız ayrılarak, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

DİĞER
Falcao'dan beklenti büyük Falcao'dan beklenti büyük 29.02.2020
Galatasaray zorlu bir periyoda giriyor Galatasaray zorlu bir periyoda giriyor 29.02.2020
Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu netleşti Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu netleşti 28.02.2020
Fatih Terim'in gözü kariyer rekorunda Fatih Terim'in gözü kariyer rekorunda 28.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'dan derbi açıklaması Galatasaray'dan derbi açıklaması 26.02.2020
Galatasaray'da Onyekuru yükselişe geçti Galatasaray'da Onyekuru yükselişe geçti 26.02.2020
Galatasaray'ın zirve yürüyüşü Galatasaray'ın zirve yürüyüşü 26.02.2020
Marcao Fenerbahçe zaferini ölümsüzleştirdi Marcao Fenerbahçe zaferini ölümsüzleştirdi 25.02.2020
Derbi sonrası 57 kişiye adli işlem yapıldı Derbi sonrası 57 kişiye adli işlem yapıldı 25.02.2020
Kadıköy'de kartlar havada uçuştu Kadıköy'de kartlar havada uçuştu 25.02.2020
Sosyal medyaya derbi damgası Sosyal medyaya derbi damgası 25.02.2020
Galatasaray'dan Kadıköy'de tarihi galibiyet Galatasaray'dan Kadıköy'de tarihi galibiyet 25.02.2020
G.Saray şampiyon olursa Fatih Terim'in elini öperim "G.Saray şampiyon olursa Fatih Terim'in elini öperim" 24.02.2020
Galatasaray zirve yarışına ortak oldu Galatasaray zirve yarışına ortak oldu 24.02.2020
Falcao ve Ömer Bayram'dan maç sonu açıklamalar Falcao ve Ömer Bayram'dan maç sonu açıklamalar 24.02.2020
Fatih Terim: Derbide rahat bir galibiyet aldık Fatih Terim: Derbide rahat bir galibiyet aldık 24.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...
Fenerbahçe'de ya tamam ya devam! İşte muhtemel 11'ler
Taraftar isyan etti! "Benden rahat izliyor maçı"
Gözler Karadeniz derbisinde! İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...
Spor camiasından şehitlerimize başsağlığı mesajları!
Başakşehir'de maç sonu büyük sevinç! İşte o görüntüler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör