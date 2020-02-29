29 Şubat 2020, Cumartesi

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Falcao'dan beklenti büyük

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sergileyeceği performans belirleyici olacak... Sarı kırmızılıların kalan haftalarda yıldız golcüden beklentisi büyük...
29.02.2020

Fenerbahçe derbisinde 86 dakika sahada kalan yıldız golcü sakatlığının ardından hazır bir görüntü çizdi...

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Falcao'nun performansından memnun kaldığı ve yardımcılarına, "Tamamen hazır hale geldi, son haftalara damga vuracak" dediği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın kalan haftalarda oyun planını Kolombiyalı yıldıza göre kurarak hücumdaki verimini daha da arttırmayı hedefliyor.

Kariyeri boyunca sayısız büyük maça çıkan Falcao, sezonun en kritik virajına girilirken gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda.. Özellikle iç sahada oynanacak Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında Kolombiyalı golcünün tecrübesi, sarı-kırmızılı takım adına fark yaratabilir.

Bu sezon süper lig'de 8'i ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma giyen Rademel Falcao 6 kez gol sevinci yaşadı.

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