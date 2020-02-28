28 Şubat 2020, Cuma

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Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu netleşti

Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Galatasaray'da, milli futbolcu Emre Akbaba ilk 11'e dönüyor.
28.02.2020

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