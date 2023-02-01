GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE | Galatasaray - Ümraniyespor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'da Nef Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Ümraniyespor maçını CANLI izle...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
İşte Galatasaray - Ümraniyespor maçı öncesi son durum 01 Şubat 2023 | 12:00
00:57
Flaş Okan Buruk sözleri! "Bu işler şovla olmuyor" 29 Ocak 2023 | 12:00
05:47
Kaan Ayhan İstanbul'da! 29 Ocak 2023 | 12:00
00:42
G.Saray'a 2. golünde faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! 28 Ocak 2023 | 12:00
01:40
G.Saray'a verilen penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 28 Ocak 2023 | 12:00
01:00
Toroğlu: Avrupa'ya yakın oynamaya çalışıyor! 28 Ocak 2023 | 12:00
02:55
İşte Giresunspor - Galatasaray maçı öncesi son durum 28 Ocak 2023 | 12:00
02:55
O isim hakkında çarpıcı sözler! "Takımdan ayrılırsa..." 27 Ocak 2023 | 12:00