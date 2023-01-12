Galatasaray Uğur Çiftçi ile anlaşma sağladı!
Galatasaray, Uğur Çiftçi'nin transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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