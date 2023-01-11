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Galatasaray'da Muslera konuştu

Galatasaray'da antrenman öncesi Muslera açıklamalarda bulundu. Muslera, "Derbi için çok çalıştık. Asla kolay değildi. Fenerbahçe galibiyetleri taraftarlar için çok özeldir tabii ki. Sadece 3 büyükler değil, Türkiye'de tüm takımlara karşı oynamak zor. Hatayspor maçına da sanki derbiye hazırlanıyormuş gibi aynı ciddiyetle hazırlanacağız." dedi.

11 Ocak 2023 | 12:17
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