Galatasaray'da Muslera konuştu
Galatasaray'da antrenman öncesi Muslera açıklamalarda bulundu. Muslera, "Derbi için çok çalıştık. Asla kolay değildi. Fenerbahçe galibiyetleri taraftarlar için çok özeldir tabii ki. Sadece 3 büyükler değil, Türkiye'de tüm takımlara karşı oynamak zor. Hatayspor maçına da sanki derbiye hazırlanıyormuş gibi aynı ciddiyetle hazırlanacağız." dedi.
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