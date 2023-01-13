Galatasaray'da ayrılığı böyle açıkladı! "Müzakere süreci başladı"
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikta Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündemini A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, "Patrick Van Aanholt'la yolların ayrılması için müzakere süreci başladı. Yerli sol bek aranıyor. Boşta olan Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım'a soğuk bakıldı. Aziz Behich maliyetliydi, Uğur Çiftçi ve Güray Vural'da karar kılındı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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