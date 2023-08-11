GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Tete'yi böyle değerlendirdi! "G.Saray'ın yeni mücevheri"
Galatasaray, bonservisi elinde olan Tete'yi 3.1 milyon Euro imza parasıyla renklerine bağladı ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, bu transfer hamlesini değerlendirdi. Çorlu, "Tete'nin gelişiyle birlikte rekabet üst seviyeye çıkacak. Lakabı zaten mücevher ve G.Saray'da mücevherler çoğaldı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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