Başkan Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti! Diğer kulüplere de çağrı yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, diğer kulüplere de konut yapımı konusunda çağrıda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:32
Başkan Erdoğan G.Saray'ı tebrik etti! 10 Ağustos 2023 | 12:00
01:57
G.Saray'ın rakibindeki kalecinin enteresan hikayesi! 10 Ağustos 2023 | 12:00
02:06
Buruk'a flaş eleştiri! "Gerekli değildi" 09 Ağustos 2023 | 12:00
02:12
Tete Galatasaray'da! 08 Ağustos 2023 | 12:00
01:13
Torreira'nın sakatlık durumu... 08 Ağustos 2023 | 12:00
01:33
"G.Saray için büyük tehlike var!" 06 Ağustos 2023 | 12:00
00:45
Özbek ve Metin Öztürk gelişmesi 05 Ağustos 2023 | 12:00
00:36
"G.Saray için farketmez" 04 Ağustos 2023 | 12:00