GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara kızı Isabella ile Ayasofya'yı ziyaret etti
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile kızı Isabella, Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti. Wanda Nara, ziyaret sırasında kızıyla birlikte başörtüsü taktı ve o anları takipçileriyle paylaştı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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