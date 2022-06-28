GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao'da son durum ne? Canlı yayında açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Kaplan, La Liga ekibi Sevilla'nın gündeminde olan Marcao'nun kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasını beklediklerini söyledi. (GS spor haberi)
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