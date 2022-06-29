Video Galatasaray Videoları Galatasaray’a Qatar Airways sponsor oluyor!

Galatasaray’a Qatar Airways sponsor oluyor!

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek, sponsorluk görüşmelerine devam ediyor. Başkan Özbek'in Galatasaray'ın yeni stadyum sponsoru için Qatar Airways ile görüştüğü öğrenildi. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor Muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar...

29 Haziran 2022 | 21:46
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