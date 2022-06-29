Galatasaray’a Qatar Airways sponsor oluyor!
Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek, sponsorluk görüşmelerine devam ediyor. Başkan Özbek'in Galatasaray'ın yeni stadyum sponsoru için Qatar Airways ile görüştüğü öğrenildi. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor Muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar...
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