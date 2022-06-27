GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk iddialı konuştu! "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk, takımla toplantı gerçekleştirdi.

İşte 48 yaşındaki çalıştırıcının o sözleri:

Yüzde yüz kendini hazırlamış, taraftara sahada kendini gösterecek bir ekip istiyorum. Sahada %100'ünüzü vereceğinize inanıyorum. Bizim amacımız asıl potansiyelinizi ortaya çıkarmak, bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk, bunun dışında başka bir şey düşünmeyeceğiz.

Avrupa'nın olmadığı bir yıl, bu tabii ki Galatasaray için üzücü. Galatasaray, her zaman Avrupa'da oynamaya alışmış bir takım ama kupaya kadar haftada tek maç. Farklı bir sezon başlıyor. Kasım ortasında tekrar lig arası olacak.

Burada da önümüzdeki 4 ay boyunca en iyisini yapacağız. Hepinizin burada bu formaya yakışacak şekilde davranacağınızı çok iyi biliyorum.

Buruk ayrıca kulüp televizyonuna da konuştu ve şunları söyledi:

Burada olmaktan çok mutluyum. Bu çimlere çıkmak benim için heyecan verici. Çok fazla işimiz var. Sabah başlayıp akşama kadar süren yoğun bir tempomuz var.

Oyuncularımızın bir kısmıyla antrenman öncesi konuştuk. Tekrar görüşeceğiz. Olumsuz geçen seneyi tekrar pozitife çevirmeye çalışacağız.

Şampiyonluk yolunda oyuncularımızın vereceği maksimum performansı yakalamamız gerekiyor. Fiziksel ve taktiksel olarak Galatasaray'a yakışır bir takım ortaya çıkaracağız.

Genç oyuncularımızı görmek bana heyecan veriyor. Bir yandan da kendimi hatırlıyorum.. Kendimi onların yerine koyuyorum. Bizim zamanımızda bu kadar oyuncu A takıma çıkmamıştı.

Bizim için önemli olan sahaya çıkıp başlamaktı. Transfer tabii ki bizim için çok önemli. Takımımızı oluşturduktan sonra hazırlık maçlarında taraftarımıza mesaj vermek istiyoruz. Şampiyon olan bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Hep beraber güzel günler yaşayacağız.